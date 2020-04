Eurofighter: Verfahren zu Doskozil-Anzeige eingestellt

Am Montag wurde das Verfahren gegen den Flugzeughersteller Airbus in der Causa Eurofighter eingestellt.

Verteidigungsministerin Tanner nahm Schritt zur Kenntnis

Weitere Verfahren laufen noch

Republik hatte sich mit 183,4 Mio. Euro bei Verfahren angeschlossen

Anzeigen-Einstellung für Doskozil "waschechter Skandal"

Doskozil hatte die Anzeige in seiner Zeit als Verteidigungsminister eingebracht. "Erst vor kurzem hat Airbus selbst gegenüber der US-Justiz unlauteres Verhalten und politische Zuwendungen beim Eurofighter-Deal in Österreich eingestanden", stellte der Ex-Ressortchef in einer Aussendung fest. In mehreren Staaten - vor allem in den USA mit rund 55 Millionen und in Deutschland mit fast 90 Millionen Euro - sei Airbus zu Strafzahlungen verurteilt worden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der österreichischen Causa stünden.