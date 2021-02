Essenszusteller in St. Pölten von Teenie-Trio ausgeraubt

In der Nacht auf den 12. Februar wurde ein Essenszusteller in St. Pölten brutal ausgeraubt. Die Polizei konnte nun drei Jugendliche ausforschen.

In Niederösterreich sind drei Burschen ausgeforscht worden, die in der Nacht auf den 12. Februar in St. Pölten einen Essenzusteller überfallen und ihm mit Gewalt einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag abgenommen haben sollen.