Erster Fünf-Länder-Biosphärenpark der Welt von der UNESCO anerkannt

Der zusammen von Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien eingereichte Biosphärenpark-Antrag ist heute von der UNESCO anerkannt worden. Damit wurde das weltweit einzige 5-Länder-Schutzgebiet geschaffen.

280.000 Hektar Auenlandschaften

"Wir können jetzt durch das hochkarätige 5-Länder-Bündnis noch effizienter mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten, um einen ökologischen Hochwasserschutz mit 'nature-based solutions' voranzutreiben und gleichzeitig die wertvollen Auen- und Flusslandschaften mit ihrer einzigartigen Biodiversität zu erhalten", so Köstinger. Das Herzstück des "5-Länder Biosphärenpark Mur-Drau-Donau" bilden die geschützten 280.000 Hektar Auenlandschaften entlang der Flüsse. Das Schutzgebiet entspricht weit mehr als der Gesamtfläche aller Nationalparks in Österreich oder der 30-fachen Fläche des Nationalparks Donau-Auen. Das Kerngebiet ist von einer Übergangszone im Ausmaß von rund 650.000 Hektar umgeben, die großes Potenzial für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft sowie sanften Tourismus birgt. In der Region leben und arbeiten etwa 900.000 Menschen.