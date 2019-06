Erster bilateraler Auslandsbesuch: Schallenberg in Finnland

Am Montag absolviert der neue Außenminister Schallenberg seinen ersten bilateralen Auslandsbesuch. Er wird nach Finnland reisen.

Schallenberg in Finnland: Treffen mit Pekka Haavisto und Tytti Tuppurainen geplant

Schallenberg trifft mit dem finnischen Außenminister Pekka Haavisto und Europaministerin Tytti Tuppurainen zusammen. Außerdem steht ein Besuch im "Centre of Excellence for Combatting Hybrid Threats" in Helsinki auf dem Programm, an dem auch Österreich beteiligt ist, teile das Außenministerium mit.