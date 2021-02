Ermittlungen nach Muezzin-Störaktion in Wien eingestellt

Jene Störaktion im November 2020, bei der Straßenzüge in Wien-Josefstadt via Lautsprecher mit Gewehrsalven, Muezzin-Gebetsrufen und Parolen gegen Islamisierung beschallt wurden, wird für den Organisator wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen haben.

Veranstalter wegen Verdachts der Verhetzung angezeigt

Der Veranstalter der Demo war wegen des Verdachts der Verhetzung angezeigt worden. Er hatte am 8. November, also wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November, in den Morgenstunden eine Kundgebung mit zehn Personen unter dem Titel "Toleranz und Vielfalt" angemeldet. Im Verlauf der Aktion wurden auch Maschinengewehrsalben und antimuslimische Parolen wiedergegeben. Die Demo wurde letztlich von der Polizei beendet.