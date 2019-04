Erasmus-Stipendien werden erhöht

Ab dem kommenden Studienjahr wird das Erasmus-Stipendium um rund 60 Euro pro Monat erhöht. Zusätzlich erhalten Studienbeihilfe-Bezieher eine weitere Förderung.

Die Erasmus-Stipendien für Studenten werden ab dem kommenden Studienjahr um 60 Euro pro Monat erhöht. Eine zusätzliche Förderung erhalten außerdem Studienbeihilfe-Bezieher, die mit dem Erasmus-Programm ins Ausland gehen, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz an.

Generell prophezeite der Minister eine Verschiebung der studentischen Mobilität von einer “Credit-Mobility hin zu einer Degree-Mobility”: Künftig würden die Studenten nicht für ein Semester nach Barcelona gehen, um dort ECTS-Punkte für ihre Ausbildung in Wien zu sammeln, sondern etwa den Bachelor in Wien absolvieren und den Master in Barcelona. Als nächster Schritt soll die Lehrlings-Mobilität angegangen werden, kündigte Faßmann an.