Einbruch und anschließende Bankomatbehebung: Fahndung

Zwischen 25. und 26. Juni wurde in ein Einfamilienhaus in Niederösterreich eingebrochen. Die Polizei fahndet nach den mutmaßlichen Tätern.

Zwei bislang unbekannte Täter sollen in der Zeit zwischen dem 25. Juni, 23.00 Uhr, und dem 26. Juni, 04.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Bezirk Hollabrunn eingebrochen sein. Dabei sollen sie Bargeld, Bankomatkarten, Elektrowerkzeuge und diverse Dokumente gestohlen haben.

Schaden im vierstelligen Eurobereich: Polizei bittet um Hinweise

Außerdem sollen sie in weiterer Folge bei einem Bankomaten in einem Bankinstitut in Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, mit einer gestohlenen Bankomatkarte dreimal einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag behoben haben. Insgesamt entstand durch die Tat ein Schaden in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages.