Einbrecher-Trio nach mehreren Delikten in NÖ und Tirol festgenommen

Nach einem Einbruchsdiebstahl in Mistelbach konnte die Polizei NÖ drei Männer ausforschen und festnehmen. Einer der Beschuldigten soll zudem zahlreiche weitere Einbrüche in Tirol verübt haben.

Vorerst unbekannte Täter brachen am 26. April 2018, gegen 00.50 Uhr, über das Dach in ein Einkaufszentrum in Mistelbach ein und versuchten den dort aufgestellten Bankomaten aufzuschneiden. Aufgrund des ausgelösten Alarms flüchteten die Täter ohne Beute. Dabei entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 15.000 Euro.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Diebstahlsgruppe) konnten drei rumänische Staatsbürger im Alter von 31, 34 und 44 Jahren als ausgeforscht werden. Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden EU-Haftbefehle erlassen.

Der 31-jährige Beschuldigte wurde am 24. Oktober 2018 bei der Einreise am Grenzübergang Nickelsdorf festgenommen und für den 34-Jährigen und den 44-Jährigen klickten am 28. Dezember 2018 in Rumänien die Handschellen. Am 17. Jänner 2019 folgte die Auslieferung nach Österreich.

Drei Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl in Mistelbach Der 31-Jährige war zum Einbruchsdiebstahl in Mistelbach geständig, so auch der 44-Jährige, der angab, als Fahrer und Aufpasser fungiert zu haben. Auch der 34-jährige Beschuldigte zeigte sich geständig, denselben Bankomaten bereits in der Nacht zum 31. Juli 2015 aufgeschnitten und daraus Bargeld gestohlen zu haben. Das Einbruchswerkzeug habe er in der gleichen Nacht in einem Geschäft in Mistelbach bei einem Einbruchsdiebstahl gestohlen. Auch gab er einen Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft des Einkaufszentrums in Mistelbach zu, wo er Bargeld gestohlen hatte.

Die Polizisten haben dem 34-Jährigen aufgrund der weiteren Erhebungen zudem noch vier Einbruchsdiebstähle in Tiroler Geschäfte im Zeitraum von Oktober 2016 bis September 2017 zugeordnet. Außerdem soll der 34-Jährige in der Nacht auf den 3. Februar 2018 in Amstetten in einen Laden eingestiegen sein. Bei den fünf Einbrüchen entstand ein Gesamtschaden von mehr als 150.000 Euro.

Die drei Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.