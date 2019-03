Ehepaar kam bei Wohnhausbrand im Burgenland ums Leben

Ein älteres Ehepaar kam am Freitag bei einem Wohnhausbrand im Burgenland ums Leben.

Ein Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat am Freitagvormittag zwei Todesopfer gefordert. Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle, konnten den Bewohnern, einem älteren Ehepaar, aber nicht mehr helfen, berichtete die Feuerwehr.