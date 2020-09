Ehefrau und Kinder getötet: Prozessfinale in NÖ

Im Oktober 2019 soll ein nunmehr 32-Jährige seine Ehefrau und die beiden Kinder getötet haben. Am Dienstag findet das Prozessfinale in Wiener Neustadt statt.

Im Prozess um eine Bluttat mit drei Toten im Oktober des Vorjahres in Kottingbrunn (Bezirk Baden) wird am Dienstag in Wiener Neustadt ein Urteil erwartet. Ein nunmehr 32-Jähriger muss sich wegen dreifachen Mordes verantworten, er soll seine Ehefrau und seine beiden Kinder getötet haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte außerdem eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.