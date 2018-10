Ehefrau mit Messer getötet: 55-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Ein 55-Jähriger, der seine Ehefrau mit mehr als 50 Messerstichen im Bezirk Hollabrunn getötet haben soll, muss sich heute wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Wegen Mordes muss sich ein 55-Jähriger am Montag in Korneuburg vor einem Schwurgericht verantworten. Der Mann soll laut Anklage im März seine Ehefrau im gemeinsamen Haus im Bezirk Hollabrunn mit mehr als 50 Messerstichen getötet haben. Der Beschuldigte wird laut seiner Verteidigerin Astrid Wagner geständig sein. Die Rechtsanwältin will auf Totschlag plädieren.