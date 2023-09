E-Bike-Fahrer in NÖ von Pkw in Acker geschleudert: Lebensgefahr

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Korneuburg, als er von einem Pkw erfasst wurde.

E-Bike-Fahrer im Bezirk Korneuburg lebensgefährlich verletzt

Zur Kollision kam es, als ein Autolenker den 65-Jährigen auf der B19 in Stranzendorf, einem Teil von Rußbach, überholen wollte. Der Radfahrer wurde in der Folge in einen Acker geschleudert.

Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten in das AUVA-Traumazentrum Wien in Meidling, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.