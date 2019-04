Duo raste mit gestohlenem Wagen über A1 in OÖ: Anzeige

Kuriose Verstecke vor der Polizei suchten zwei junge Männer, nachdem diese mit 165 km/h auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich gemessen wurden.

Ein 19-Jähriger aus Salzburg hat sich am Samstag in einem Müllcontainer in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) vor der Polizei verstecken wollen. Der Mann war als Beifahrer in einem gestohlenen Wagen mitgefahren. Gemeinsam mit einem 22-jährigen Landsmann jagten die Männer in einer 100er-Zone mit 165 km/h über die Westautobahn (A1), berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.