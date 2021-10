Drogendealer in Wien-Penzing gefasst

Am Dienstag konnte die Polizei einen 36-Jährigen in Wien-Penzing beim Verkauf von Suchtmittel beobachten. Der Mann wurde festgenommen, vier Käufer angezeigt.

Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahmen am 28. September gegen 15.30 Uhr einen 36-jährigen serbischen Staatsangehörigen fest. Er wurde in der Reinlgasse in Wien-Penzing auf frischer Tat beim Verkauf von Suchtmittel ertappt.