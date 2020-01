Drei Verletzte nach Pkw-Unfall im Waldviertel

Zwei Frauen mussten am Samstag nach einem Unfall in Groß Gerungs ins Spital gebracht werden, eine weitere Person begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Auf der L38 in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) sind am Samstagvormittag zwei Pkw zusammengestoßen.

Die beiden Lenkerinnen im Alter von 55 und 52 Jahren wurden nach Polizeiangaben mit Verletzungen in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Ein 56-Jähriger, der sich im Wagen der jüngeren Autofahrerin befand, erlitt leichte Blessuren und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Laut Exekutive ereignete sich die Kollision, als die 55-Jährige an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte und daher die Geschwindigkeit ihres Pkw verringerte. Die 52 Jahre alte Lenkerin krachte in der Folge in das Heck des vor ihr abbremsenden Wagens.