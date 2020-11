Doppelt so viele Studenten fühlten sich von Corona-Krise psychisch belastet

Wie eine aktuelle Studie ergab, hat die psychische Belastung von Studenten während des ersten Lockdowns im Frühjahr stark zugenommen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Psychologischen Studierendenberatung Innsbruck. Insgesamt litten demnach 36 Prozent an Ängsten und ebenso viele an depressiven Verstimmungen - das ist fast doppelt so hoch wie zuletzt in einer 2018 veröffentlichten WHO-Untersuchung (19 Prozent) zu diesem Themenbereich.