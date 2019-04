Doppeldeckerbus in Kärnten verunglückt: Gailtal-Bundesstraße gesperrt

Am Sonntag war ein Doppeldeckerbus mit mehr als 70 Passagieren in Kärnten in ein Gebäude geschlittert. Drei Personen wurden verletzt, der Notarzhubschrauber stand unter anderem im Einsatz.

Ein Doppeldeckerbus ist am Sonntagnachmittag in Kirchbach im Gailtal (Bezirk Hermagor) auf schneeglatter Fahrbahn verunglückt. Der Bus aus Deutschland schlitterte von der Straße und prallte seitlich gegen ein Stallgebäude. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden drei der mehr als 70 Insassen verletzt.

Unfall mit Doppeldeckerbus in Kärnten forderte drei Verletzte Der Lenker hatte auf der Gailtalbundesstraße B111 offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Straße ab. Dass der Bus nicht komplett umstürzte, war dem Stallgebäude zu verdanken, das das Fahrzeug quasi abstützte.

Nach den ersten Informationen löste das Rote Kreuz Bezirksalarm aus, ein Hubschrauber, zahlreiche Rettungsfahrzeuge, Ärzte und Sanitäter rückten aus. Sie mussten aber vor allem Passagiere versorgen, die einen Schock erlitten hatten. Lediglich zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Wohin der Reisebus des deutschen Reiseveranstalters Hebbel Reisen unterwegs war, war vorerst nicht bekannt. Unklar war zuerst auch noch, wann die Reisegruppe ihre Fahrt fortsetzen konnte.