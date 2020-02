Doch keine Höchststrafe nach Dreifachmord im Weinviertel?

Nach einem Dreifachmord in einem Anwesen im Weinviertel hat der Anwalt des verurteilten 55-Jährigen das Urteil angefochten. Nun muss das OLG Wien entscheiden, ob der Verurteilte die lebenslängliche Haftstrafe absitzen muss.

Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) entscheidet am Donnerstag, ob es bei lebenslanger Haft für einen 55-Jährigen bleibt, der am 13. Dezember 2018 im Kaminzimmer eines Anwesens im Bezirk Mistelbach seinen Bruder, seinen Vater und seine Stiefmutter erschossen hat. Der Mann hatte im Juli 2019 am Landesgericht Korneuburg wegen Dreifachmordes die Höchststrafe ausgefasst.