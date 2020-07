DIF-Bus tourt durch Wiener Bezirke: Das Programm in Woche 4

Seit dem Start war der #dif20 Tourbus schon in allen 23 Wiener Bezirken mit seinen Pop-up-Konzerten unterwegs. Wo er mit welchen Acts diese Woche Halt macht, lest ihr hier.

Tourbus-Crew mit Goodies

Am, im und um den #dif20 Tourbus ist stets die #dif20 Tourbus-Crew mit dabei. Sie sorgt dafür, dass der Bus von einem Bezirk in den anderen kommt, dass die Technik funktioniert, die Sicherheitsregeln eingehalten werden - also insgesamt für einen reibungslosen und sicheren Ablauf und damit großartige Pop-up-Konzerte. Unterstützt wird der #dif20 Tourbus von Tour-Begleitfahrzeugen, bereitgestellt von Europcar. Die Crew ist Ansprechpartner vor Ort, sie verteilt auf Wunsch Mund-Nasen-Schutzmasken, Desinfektionsmittel und nicht zuletzt auch Goodie-Bags der #dif20 Partnern. In den Sackerln befinden sich praktische Gadgets, Drinks und etwas Süßes von Wien Energie, Wiener Städtische Versicherung, Red Bull, Europcar/Audi, Coca-Cola/Römerquelle und W24.