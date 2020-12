Dieb in St. Pölten unterwegs: Wer kennt diesen Mann?

Ein bislang unbekannter Täter verübte im Zeitraum von 28. November 2020 bis 30. November 2020 in St. Pölten sieben Einbruchsdiebstähle in Büroräumlichkeiten, wobei es in den meisten Fällen bei Versuchen blieb.

Am Sonntag, den 29. November 2020, gegen 15:15 Uhr, wurde der unbekannte Täter von einer Reinigungskraft in den Räumlichkeiten eines Büros in St. Pölten überrascht. Er versetzte der Frau eine Ohrfeige und flüchtete ohne Beute. Bei dem Vorfall dürfte die Zeugin nicht verletzt worden sein. Aufgrund der Zeugenaussage konnte ein Phantombild angefertigt werden.

Täterbeschreibung

Der Mann dürfte ca. 40 – 45 Jahre alt und ca. 180 – 185 cm groß sein. Er hatte schwarzbraunes Haar, einen dunkleren Teint und trug eine grüne Jacke und blaue Jeans.

Der bislang unbekannte Täter konnte durch seine Tatbegehungen lediglich einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag erlangen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Erhebungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Stadtpolizeikommando St. Pölten, Kriminalreferat, unter der Telefonnummer 059133-353333.