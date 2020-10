Deutschland setzt auch Kärnten auf Rote Liste

Für Deutschland strahlt ganz Österreich nun rot. Nachdem bereits acht Bundesländer auf der deutschen Roten Liste standen, wurde nun auch Kärnten aufgenommen.

Mit Kärnten hat Deutschland am Donnerstag auch das letzte bisher davon noch verschonte Bundesland auf die Rote Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Die Maßnahme tritt am Samstag um 0.00 Uhr in Kraft, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin am Freitag mitteilte. Dann müssen aus ganz Österreich nach Deutschland Einreisende für 14 Tage in Quarantäne, können diese aber mit einem COVID-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, auch umgehen.