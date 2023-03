Deutliches Plus an Beschwerden bei Österreichs Werberat

2022 hat der österreichische Werberat ein deutliches Plus an Beschwerden registriert.

Wie das Selbstkontrollorgan der Werbewirtschaft in einer Aussendung schreibt, kamen vergangenes Jahr 503 Beschwerden rein, 90 mehr als im Jahr davor. In 264 Fällen wurde dann eine Entscheidung getroffen - allerdings ging die Zahl der Stopp-Entscheidungen von 11 auf 9 zurück.

ÖWR-Geschäftsführerin Andrea Stoidl wies auf APA-Nachfrage auf ein stärkeres Problembewusstsein in der Branche hin. Unternehmen würden verstärkt auf ethische Grundsätze in der Werbung achten. Dazu komme, dass in 38 Fällen die Werbesujets gleich nach der ersten Kontaktaufnahme durch den Werberat zurückgezogen wurden, also noch bevor eine Entscheidung getroffen wurde. 2021 passierte dies nur 27 Mal.