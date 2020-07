"Der Schutz der Bevölkerung ist nicht sichergestellt"

Schwere Waffen und volle Luftraumüberwachung sind für die wehrpolitischen Vereine in Österreich unabdingbar. Bereits jetzt sein der Schutz der Bevölkerung nicht zur Gänze sichergestellt.

Die wehrpolitischen Vereine Österreichs kritisieren das Rütteln am Auftrag des Bundesheers. "Wir haben als Soldaten Treue zu den Gesetzen gelobt", hieß es am Donnerstag in einem offenen Brief an die Regierungsspitze. Deshalb verwehre man sich gegen die Infragestellung der verfassungsmäßigen und einfachgesetzlichen Aufgaben durch die Bundesregierung.