Der große Röstzwiebel-Check: Die Ergebnisse zu Kosten und Herkunft

Ob bei Rostbraten, Käsespätzle oder Püree: Geröstete Zwiebeln gehören für viele Menschen in Österreich einfach zu heimischen Traditionsgerichten dazu.

Entsprechend beliebt sind sie auch in den Supermärkten und finden sich in unterschiedlicher Ausführung in den Regalen. Doch woher stammen die verwendeten Zwiebeln, worin werden diese geröstet und was kosten die Produkte aktuell?