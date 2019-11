Defekte Heizdecke und Traktor lösten Brände in NÖ aus

Nach zwei Bränden am Wochenende in den Bezirken Neunkirchen und St. Pölten konnten nun die Ursachen geklärt werden.

Ermittler haben die Ursachen für zwei Brände in Niederösterreich geklärt, die am Wochenende mehrere Feuerwehren gefordert hatten. Auslöser waren demnach eine Heizdecke und ein Traktor, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Polizei konnte Brandursachen klären

In Raach am Hochgebirge (Bezirk Neunkirchen) war ein Wohnhaus in Flammen gestanden. Ein Nachbar brachte die 86-jährige Besitzerin ins Freie. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Auslöser des Brandes dürfte laut Polizei eine defekte Heizdecke gewesen sein.