Das Café Harvest: Eine Wohlfühloase für Veganer in Wien

Das Café Harvest in Wien hat uns mit seinem veganen Angebot und der himmlischen Topfenkuchenauswahl sofort begeistert. Die Mischung aus ruhiger Indie-Musik, dem Duft von frisch gemahlenem Kaffee und der freundlichen Atmosphäre schafft eine warme und einladende Atmosphäre, in der man sich sofort wohl fühlt.

Das Café Harvest in Wien ist ein wahrer Hippster-Himmel. Doch was macht das Café so besonders im Vergleich zu anderen?

Wovon wir überrascht waren

Wir waren überrascht von der Vielfalt und Qualität der rein pflanzlichen Gerichte auf der Speisekarte. Von erfrischenden hausgemachten Limonaden über herzhafte Hauptgerichte bis hin zu glutenfreien Kuchen bietet das Café Harvest eine große Auswahl für jeden Geschmack und jede Diät.

Wofür wir wiederkommen

Wir freuen uns schon darauf, wiederzukommen und mehr von den ausgezeichneten veganen Gerichten zu probieren. Die veganen Käsespätzle und das vegane Steak sind einfach unschlagbar und könnten sogar eingefleischte Fleischliebhaber überzeugen. Und der süße Café-Hund ist das Tüpfelchen auf dem i.

Über das Café Harvest

Kennen Sie das Gefühl, in einer echten Wohlfühloase zu sein, während Sie in ein Stück himmlischen veganen Topfenkuchen beißen? Genau dieses Gefühl bietet das Café Harvest. Mitten am Wiener Karmeliterplatz gelegen, ist dieses charmante vegane Café ein sicherer Hafen für alle, die ihre Geschmacksknospen auf eine rein pflanzliche Reise schicken wollen. Die Mischung aus leiser Indie-Musik im Hintergrund, der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und das freundliche Lächeln des Teams verleihen dem Café Harvest eine wunderbar warme und einladende Atmosphäre. Übrigens: Wer kein Gluten mag, an den hat man hier auch gedacht - mit glutenfreien Kuchen, die so gut schmecken, dass man den Unterschied gar nicht merkt.

Das Angebot

Wer die Speisekarte des Café Harvest durchstöbert, fühlt sich wie ein Kind in einem veganen Süßwarengeschäft. Von erfrischenden hausgemachten Limonaden bis hin zu herzhaften Hauptgerichten gibt es eine beeindruckende Auswahl an Köstlichkeiten. Das Café bietet alles, was das Herz begehrt, von herzhaften Vorspeisen bis hin zu süßen Desserts. Und haben wir schon die Kaffee- und Teespezialitäten erwähnt, die perfekt zu veganem Gebäck oder Leckereien passen?

Lage & Ambiente

Ebenso reizvoll wie das kulinarische Angebot ist die Umgebung des Café Harvest. Es liegt verträumt am Karmeliterplatz, nur einen Steinwurf von der Wiener Innenstadt entfernt. Das Innere des Cafés strahlt Gemütlichkeit und Wärme aus, während der schöne Außenbereich an einer ruhigen Straße dazu einlädt, die Wiener Sonne zu genießen. Egal ob Sie drinnen oder draußen sitzen, Sie erleben eine entspannte Atmosphäre, die sowohl das Auge als auch den Gaumen erfreut.

Adresse: Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Website: harvest-bistrot.at

Preisklasse: €€

self all Open preferences.

Unsere Empfehlung