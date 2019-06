Dancer against Cancer und NEOH: Das ist das neue Promi-Sommerdessert 2019

Am Montag war es wieder soweit: Dancer against Cancer und Neoh suchten gemeinsam das Sommerdessert des Jahres.

“Neben der Vermeidung von zu viel Zucker ist viel Bewegung die beste Krebs-Prävention. Deswegen machen NEOH und Dancer against Cancer gemeinsame Sache und wollen mit dieser Aktion Bewusstsein schaffen für einen gesunden Lebensstil" so Alexander Gänsdorfer , Co-Founder von NEOH.

Dancer against Cancer und NEOH suchen das Sommerdessert

"Man kann mit Essen den Krebs zwar nicht heilen, aber den Körper im Kampf gegen die Krankheit unterstützen. Und das ist der Punkt: Denn Krebszellen brauchen enorm viel Zucker, gibt man ihnen aber keinen mehr, verlieren sie ihre Lebensgrundlage. Ernährungsexperten setzen dabei immer öfter auf ketogene Ernährung, eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsform. Damit will man die Krebszellen aushungern." so Yvonne Rueff, Obfrau Dancer against Cancer.