Crypto AG: BND und CIA spionierten auch Österreich aus

Laut der US-Zeitung "Washington Post" hörte der deutsche BND und die US-amerikanische CIA seit den 70er-Jahren vermeintlich sichere Kommunikation in über 100 Ländern ab. Auch Österreich soll Opfer gewesen sein.

Keine Stellungnahme vom Verteidigungsministerium

Crypto AG als Angelpunkt von BND und CIA

In Österreich forderte der NEOS-Abgeordnete Douglas Hoyos via Twitter "dringende Aufklärung" und erklärte, eine parlamentarische Anfrage gestellt zu haben, um zu klären, ob auch Österreichs Regierung die "Spionagesoftware" verwendet hat.

ZDF: Österreich durchschaute Gerätemanipulation

Ob Österreich tatsächlich einer jener 120 Staaten war, der vom deutschen und US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst jahrzehntelang abgehört wurde, ist dem deutschen TV-Sender ZDF zufolge unklar. Zwar steht laut einem an der Recherche zu "Cryptoleaks" beteiligten Redakteur fest, dass Österreich manipulierte Geräte gekauft hat. Doch hätten österreichische Stellen deren "Knackbarkeit" erkannt, erklärte der Journalist Ulrich Stoll am Mittwoch gegenüber der APA.

Der deutsche "Plan" sei "zu transparent" gewesen, weshalb einige Kunden, darunter Österreich und das damalige Jugoslawien, die "Lesbarkeit" der Maschine erkannt hätten, heißt es in einem Papier des US-Geheimdienstes CIA, aus dem das ZDF zitiert. Das entsprechende Sprachverschlüsselungsgerät (MCC 314) sei in den 1970ern an Österreich verkauft worden, so Stoll.