Cobra-Affäre kostet Beamten zusätzliche 6.000 Euro Disziplinarstrafe

Nach der Cobra-Affäre rund um die betrunkenen Personenschützer von Kanzler Nehammer muss einer der Beamten nun 6.000 Euro Disziplinarstrafe zahlen.

In der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) waren im Vorjahr die Amtsmissbrauch-Ermittlungen gegen diesen - es ging um Interventionsvorwürfe - eingestellt worden. Einer der beiden involvierten Beamten ist nun aber im Disziplinarverfahren zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt worden, berichtete die "Presse" in ihrer Dienstag-Ausgabe.