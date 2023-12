Christkind protestiert gegen "alten weißen" Weihnachtsmann

Ein junges Getränkeunternehmen aus Wien fordert mit Guerilla Stunts den Coca-Cola-Weihnachtsmann heraus und zwar unter dem Motto: "In Österreich kommt das Christkind!".

„Lieber Weihnachtsmann, in Österreich kommt das Christkind!“, Sprüche wie dieser stehen auf den Schildern, mit denen das Hakuma Christkind aktuell die Besucher:innen der alljährlichen Coca-Cola Christmas Truck Tour in Österreich überrascht und für Furore sorgt.

Das Christkind fordert den "alten weißen" Coca-Cola Weihnachtsmann in Wien heraus

An Stopps der Tour, etwa in Salzburg, Oberwart und Wien oder demnächst an weiteren noch geheimen Orten, taucht das Christkind plötzlich auf und stiehlt unter dem Motto #Neinachtsmann dem Werbe-Weihnachtsmann die Show. „Wir lieben Weihnachten! Aber jedes Kind weiß doch, dass in Österreich nicht der Weihnachtsmann kommt“, sagt Max Mariel, Mitglied derGeschäftsführung bei Hakuma. „Wir wollen mit der Aktion ein humorvolles Zeichen für Vielfalt setzen – sowohl bei unseren Traditionen als auch am Getränkeregal.“