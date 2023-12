Wer besucht Sie und Ihre Familie zu Weihnachten? Versteckt das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke? Oder genießen Sie Weihnachten ganz ohne den beiden?

Der erste Adventsonntag steht an. In Österreich verbreitet der Wintereinbruch schon weihnachtliche Stimmung. Aber damit kommt auch ein altes Streitthema in Österreich auf: Christkind oder Weihnachtsmann? Wer besucht die Haushalte nun am Heiligen Abend?