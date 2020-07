Casino-Affäre: Brisanter Rücktritt bei Casinos Austria

Casinos-Austria-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner tritt wegen eventueller politischer Postenschacher zurück. Der ÖBAG-Alleinvorstand Schmid muss bis Herbst einen neuen Präsidenten suchen.

Paukenschlag in der brisanten Casinos-Affäre: Walter Rothensteiner wirft nach fast 25 Jahren als Chef des Aufsichtsrates das Handtuch, berichtete die "Krone" am Dienstag. Er wolle sich die Ermittlungen und den U-Ausschuss im Alter von 67 Jahren "nicht mehr antun", heißt es in dem Bericht. Das Finanzministerium sei bereits informiert. Wer Rothensteiner an der Spitze des Glücksspielkonzerns nun nachfolgt, dürfte bei der türkis-grünen Regierung noch für Kopfzerbrechen sorgen.