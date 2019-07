CAMBIO Beautyacademy in Wien eröffnet

Die CAMBIO Beautyacademy ist die führende Make-up Schule des Landes, also war es mehr als verständlich, dass nach Oberösterreich, Salzburg und Mödling nun auch in Wien ein Store eröffnet wurde.

Opening Party der Cambio Beautyacademy in Wien

Zwar verpasste It-Girl Gina Lisa Lohfink ihren Flug nach Wien und somit auch die Eröffnung, richtete aber per Telefon ihr Glückwünsche zum erfolgreichen Start in Wien aus: „Ich selbst wurde vor kurzem für einen Auftritt von Claudia geschminkt und war sofort begeistert von ihren Make-up Künsten! Ich überleg mir sogar bei ihr einen Visagistenkurs zu belegen“.

Geschäftsführerin Claudia Kriechbaumer hat sich in den letzten 6 Jahren, gemeinsam mit ihrer Partnerin Marlies Pinsker, ein Netzwerk von Visagisten und Makeup Artists aufgebaut, das in ganz Österreich tätig ist. Und nun will sie mit ihrem Team auch die Hauptstadt erobern: „Ich habe ganz klein angefangen, habe meine Ziele aber immer beinhart verfolgt und hoffe, dass nach Wien auch Städte wie Paris, London und Miami folgen werden! Wir sind noch lange nicht am Ende unserer beruflichen Träume“, gibt sich die 33jährige gebürtige Linzerin erfolgsorientiert.