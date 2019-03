Burgenland: Sicherheitsausbau der S31 startet

Der Sicherheitsausbau der S31 im Burgendland startet zwischen dem Knoten Mattersburg und Weppersdorf/St. Martin. Die Asfinag investiert rund 144 Millionen Euro.

Nun soll die S31 – laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine “wesentliche Lebensader durch das Burgenland” – vor allem mit der baulichen Trennung sicherer gemacht werden. Denn seit 2001 habe man bei 17 Verkehrsunfällen 37 Tote zu beklagen gehabt, berichtete Hufnagl. 83 Prozent davon seien Burgenländer gewesen, 60 Prozent seien bei Frontalzusammenstößen ums Leben gekommen. “Das ist eine alarmierende und horrende Anzahl an Verkehrstoten und daher möchten wir als Asfinag sagen: Schluss damit. Wir möchten diesen Ausbau, diesen Sicherheitsausbau forcieren. Der beginnt 2019, also heute und wird 2025 sein Ende finden”, so der Vorstandsdirektor. Zeitgleich beginne man mit den Vorarbeiten auf der S4. Auch dort wolle man den Sicherheitsausbau forcieren und rund 143 Millionen Euro investieren, kündigte Hufnagl an.