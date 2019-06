Bundeskanzlerin Bierlein wird 70

Die Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird heute, Dienstag, 70 Jahre alt.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist am Dienstag 70 Jahre alt geworden. Gefeiert hat sie nach Angaben ihres Sprechers bereits am Vortag in kleiner Runde. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte via Twitter zum runden Geburtstag und dankte: "Sie dient der Republik Österreich und unserer Demokratie gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Phase nach ihrem besten Wissen und Gewissen."