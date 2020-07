Bundesheer bei Bevölkerung immer beliebter

Die Markenstrategie-Agentur VMLY&R veröffentlichte kürzlich ihre aktuelle "BrandAsset Valuator"-Studie 2020. Dabei wurden in Österreich rund 3.200 Personen zu knapp 1.000 Marken aus über 100 Branchen befragt; darunter wurde auch das "Österreichische Bundesheer".

Ergebnisse dieser Studie zeigen eine deutlich positivere Entwicklung der Marke "Österreichisches Bundesheer" bei Relevanz und Wertschätzung in der Bevölkerung als noch im Jahr 2019 auf. Durchgeführt wurde die Studie im Zeitraum März bis April 2020.

Im Rahmen der "BrandAsset-Valuator"- Studie wurden Personen zwischen 16 und 69 Jahre österreichweit zur Markenstärke beim Bundesheer in den Bereichen ‚Differenzierung‘, ‚Relevanz‘, ‚Wertschätzung‘ sowie ‚Vertrautheit‘ befragt. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Steigerung bei der österreichischen Bevölkerung in den Bereichen Relevanz und Wertschätzung als noch im Jahr 2019 auf; vor allem in der Altersgruppe 16 bis 49 Jahre kam es hier zu einem besonders hohen Anstieg.