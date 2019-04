Bundesbeamte: Zentrale Disziplinarkommission geplant

Für Bundesbeamte ist eine zentrale Disziplinarkommissionen geplant.

Wie die “Wiener Zeitung” laut Vorab-Meldung am Donnerstag berichtet, hat der für den öffentlichen Dienst zuständige Minister, Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache die entsprechende Neuregelung in einer Novelle zum Dienstrecht in Begutachtung geschickt.