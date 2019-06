Bund finanziert künftig Teil zusätzlicher Schulsozialarbeiter

Bereits seit 2017 hat der Bund befristet zusätzliches Unterstützungspersonal wie Sozialarbeiter finanziert. Damit sollte die Integration von Flüchtlingen erleichtert werden. Auch künftig wird der Bund für zusätzliches Unterstützungspersonal Geld in die Hand nehmen.

Bildungsinvestitionsgesetz ermgöglicht Finanzierung

Wien benötigt Sonderlösung

Für Wien musste dabei eine Sonderlösung gefunden werden, da die Stadt alle Mittel für den Ganztagsschulausbau genutzt hat. Hier haben sich Stadt und Bund ebenfalls bis 2022 auf eine Aufteilung der Kosten geeinigt, wie am Mittwoch per Aussendung bekanntgegeben wurde. Um in Zukunft die Angebote von Stadt und Bund besser koordinieren zu können, soll auch das schon bisher von der Stadt gestellte Personal (Schulsozialarbeit und -psychologie) vom ÖZPGS verwaltet werden.

Abgesehen vom Burgenland haben alle Bundesländer schon vor Einführung des Integrationstopfs Unterstützungspersonal an den Schulen eingesetzt. In Wien wurden bisher 27 Sozialarbeiter über Landeslehrerverträge beschäftigt und die Kosten damit auf den Bund überwälzt. In den übrigen Bundesländern wird die Schulsozialarbeit in der Regel über Vereine abgewickelt, in Oberösterreich über die Kinder- und Jugendwohlfahrt. Die meisten vom Land beschäftigten Sozialarbeiter gibt es laut Schätzungen des Bildungsministeriums in Oberösterreich und der Steiermark (je rund 40), gefolgt von Tirol (knapp 30), Niederösterreich und Vorarlberg (je rund 20) sowie Kärnten und Salzburg (je rund zehn).