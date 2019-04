Brutaler Raubüberfall in Hollabrunn: 26-Jähriger in Haft

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein 36-Jähriger von einem zehn Jahre Jüngeren in Hollabrunn überfallen und ausgeraubt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Ein 26-Jähriger soll in der Nacht auf Mittwoch einen Einheimischen in Hollabrunn mehrmals geschlagen und ausgeraubt haben. Das 36 Jahre alte Opfer wurde verletzt und im Krankenhaus behandelt. Für den Verdächtige klickten Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge rund eine Stunde nach dem Vorfall in einem Lokal in der Bezirkshauptstadt die Handschellen.