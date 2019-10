Brand auf Bauernhof im Bezirk Melk fordert Todesopfer

Montagfrüh forderte ein Brand auf einem Bauernhof in Artstetten-Pöbring (Bezirk Melrk) ein Todesopfer.

Eine bewusstlose Frau wurde per Notarzthubschrauber nach Graz geflogen. Es bestand Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung, teilten die Einsatzkräfte mit.

Ehepaar von Angehörigen aufgefunden

Laut Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatten Angehörige das Ehepaar regungslos aufgefunden und umgehend ins Freie gebracht. Durch den Brand war Kohlenmonoxid in das Wohnobjekt gelangt.

Auf dem Bauernhof standen sieben Feuerwehren im Einsatz, sagte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Löscharbeiten in dem Hackschnitzelbunker wurden noch am frühen Vormittag beendet. Die Kohlenmonoxid -Belastung im Wohnhaus blieb vorerst hoch. Der Mann und die Frau dürften im Schlaf überrascht worden sein, so Resperger.