Bluttat in Gerasdorf: Erster Prozess am 8. April

Am 8. April wird der erste Prozess nach der Bluttat in Gerasdorf stattfinden. Auf der Anklagebank wird der Leibwächter des erschossenen Videobloggers Mamichan U. alias Martin B. sitzen.

In Korneuburg geht am 8. April der erste Prozess im Zusammenhang mit der aufsehenerregenden Bluttat in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) vom Juli des Vorjahres in Szene. Wegen versuchten Mordes verantworten muss sich jener 37-Jährige, der als Leibwächter des erschossenen Videobloggers Mamichan U. alias Martin B. fungiert hatte. Ahmed A. wird vorgeworfen, er habe auf den flüchtenden mutmaßlichen Mörder schießen wollen, nachdem dieser Martin B. getötet hatte.