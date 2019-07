Blitzschlag dürfte Walbrand in NÖ ausgelöst haben

Der Waldbrand am Buchenschopf in Kleinzell könnte laut Polizei durch einen Blitzschlag entstanden sein.

Ein Waldbrand am Samstag am Buchenschopf in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) ist vermutlich in Folge eines Blitzschlages entstanden. Ein starkes Gewitter in der Nacht auf den 2. Juli könnte einen Schwelbrand ausgelöst haben, der sich in weiterer Folge zu einem großen Feuer entwickelte, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.