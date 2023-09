BIPA startet Kooperation zur Rettung von Lebensmitteln bei Too Good To Go.

BIPA startet Kooperation zur Rettung von Lebensmitteln bei Too Good To Go. ©BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H / Robert Harson

BIPA ab sofort bei Too Good To Go dabei

Mit BIPA nimmt Too Good To Go ab 6. September europaweit erstmals einen Drogeriefachhandel in die bereits riesige Community auf.

Mit der Too Good To Go-App werden nun auch in den BIPA Filialen Lebensmittel gerettet.

"Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Punkt unseres Nachhaltigkeitsversprechens und so sehen wir uns als idealer Too Good To Go-Partner. Der Erfolg hat sich bereits in einer Testphase in ausgewählten Filialen bestätigt und daher bieten wir ab 6. September die Too Good To Go-Sackerln in all unseren rund 600 BIPA-Filialen an", so Andreas Persigehl, BIPA Geschäftsführung.

Mit der Too Good To Go-App Lebensmittel bei BIPA retten

Die Umsetzung ist einfach: Über die Too Good To Go-App lassen sich die gewünschten Überraschungssackerl reservieren und bezahlen. Zur Auswahl stehen: Food Mix, Baby Mix, Fitness Mix und Getränke Mix.

Lebensmittelretter können sich beim Food Mix u. a. über gesunde (Bio-)Lebensmittel, Riegel oder Snacks aus dem BIPA Food-Sortiment freuen. Im Baby Mix finden sie verschiedenste Babynahrung wie Quetschies, Babygläschen, Breie und vieles mehr. Entscheidet man sich für den Fitness Mix sind Proteinpulver und -riegel und/oder verschiedenste Fitnessshakes im Sackerl zu finden. Und mit dem Getränke Mix lässt sich der Durst mit fertigen Getränken und/oder Tee stillen.

Überraschungssackerl von BIPA um 2,99 Euro

Von der Aktion ausgenommen sind kosmetische Produkte, Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel sowie Hygieneprodukte. Da in die Überraschungssackerl nur rein kommt, was übrig bleibt, bieten die BIPA Filialen nicht regelmäßig Angebote an, sondern nur nach Verfügbarkeit.

Jedes Überraschungssackerl kostet 2,99 Euro und hat einen Wert von mindestens 10 Euro. Die Abholzeiten sind auf der App ersichtlich und liegen zwischen 13 Uhr und 19 Uhr – je nach Filiale. In der Filiale wird die Reservierung auf dem Handy vorgezeigt, mit einem Wisch wird diese als abgeholt entwertet und die Lebensmittelretter nehmen ihre Sackerlin Empfang.