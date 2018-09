Billa-Filiale in Himberg ausgebrannt: Ursache geklärt

Die Ursache des Billa-Brandes dürfte geklärt sein, Fremdverschulden wird dabei ausgeschlossen.

Der Brand der Billa-Filiale in Himberg (Bezirk Bruck/Leitha) am Sonntag in den frühen Morgenstunden hatte im Backshop seinen Ausgang und eine elektrische Ursache. Fremdverschulden werde seitens der Ermittler ausgeschlossen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag auf Anfrage.