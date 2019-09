Bilanz nach Niederösterreich-Rallye: 282 Anzeigen wegen Rasens

Rund um die Niederösterreich-Rallye erwischte die Polizei am Samstag zahlreiche Tempo-Sünder bei Kontrollen im Bezirk Melk. Die Teilnehmer waren mit 105 bzw. 91 km/h im Ortsgebiet unterwegs.

Die Polizei hat am Samstag rund um die Niederösterreich-Rallye im Bezirk Melk 282 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Ein steirischer Teilnehmer an der Veranstaltung wurde außerhalb einer Sonderprüfung im Ortsgebiet von Streitwiesen in der Marktgemeinde Weiten mit 105 km/h und ein ungarischer Motorsportler mit Tempo 91 gemessen, berichtete die Exekutive am Montag.