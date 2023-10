Biker stirbt bei Frontalcrash mit Pkw in Salzburg

Ein Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kostete am Montag einem 49-jährigen Motorradlenker in Salzburg das Leben.

Laut Polizei dürfte der Biker das Fahrzeug auf der Seekirchner Landesstraße übersehen haben, als er zu einem Überholmanöver ansetzte. Der Flachgauer wurde in die angrenzende Wiese geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Unfall hatte sich gegen 15.00 Uhr ereignet.

Motorradfahrer in Salzburg bei Frontalzusammenstoß getötet

Der 49-jährige Biker überfuhr die Sperrlinie, scherte auf die Gegenfahrbahn aus und prallte frontal in das entgegenkommende Auto, gelenkt von einem 18-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 18-Jährige versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten. Er wurde ebenfalls mit Verletzungen in das Unfallkrankenhaus eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.