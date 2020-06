Biker bei Auffahrunfall in NÖ schwer verletzt

Am Samstag forderte ein Motorradunfall im Bezirk Scheibbs zwei Schwerverletzte.

Ein Motorradunfall im Bezirk Scheibbs hat am Samstag zwei Schwerverletzte gefordert. Eine Gruppe von sieben Bikern war laut Polizei auf der B71 von Langau in Richtung Gaming unterwegs. Beim Abbiegen in die Mariazeller Straße (L6174) fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer seinem 69-jährigen Vordermann auf. Der 59-Jährige und seine 51-jährige Frau, die am Sozius mitfuhr, kamen dabei zu Sturz.