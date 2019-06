Bezirk Baden: Sattelzug blieb in Wohngebiet stecken

Ein Lkw-Lenker geriet am Mittwoch in eine scheinbar aussichtslose Situation. Er bliebt mit dem Sattelzug in einer Kurze in einem Wohngebiet stecken.

In einer scheinbar aussichtslosen Situation hat sich ein Lkw-Lenker am Mittwoch in Ebreichsdorf im Bezirk Baden befunden. Der Chauffeur war mit dem Sattelzug - wohl durch das Navigationsgerät fehlgeleitet - in ein Wohngebiet eingefahren, touchierte dort einen Laternenmast sowie einen parkenden Pkw und blieb letztlich in einer Kurve stecken, berichtete die örtliche FF.

Bezirk Baden: Einsatzkräfte mussten kreativ vorgehen

Der vordere Teil des Sattelauflegers verkeilte sich laut Feuerwehr an einer Betongartenmauer in der Schlossparkstraße. Bei der Bergung des Lkw gingen die alarmierten Einsatzkräfte kreativ vor: Der Anhänger wurde mittels Seilwinde gerade gezogen, zeitgleich wurde das gesamte Gespann nach vorne befördert. Um die Rangierbarkeit des Schwerfahrzeuges zu erhöhen, wurde ein Gemisch aus Wasser und Schaummittel auf die Straße gesprüht. Der Lastwagen konnte die Fahrt schließlich fortsetzen.