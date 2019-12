Bezirk Baden: Mann bunkerte Waffenarsenal und Chemikalien

Bei einem Mann im Bezirk Baden konnte der Verfassungsschutz ein illegales Waffenarsenal und jede Menge Chemikalien sicherstellen. Die Chemikalien wären zur Herstellung von Sprengstoff geeignet gewesen.

NÖ: Chemikalien und Waffen sichergestellt

In der Wohnung des Mannes konnten im Zuge der Ermittlungen größere Mengen an verschiedenen Chemikalien sichergestellt werden, die unter anderem zur Herstellung von hochexplosivem Sprengstoff geeignet wären.

Auch besaß der Beschuldigte, gegen den bereits 2003 ein rechtskräftiges Waffenverbot ausgesprochen wurde, eine Vielzahl an illegalen Schusswaffen. Die Waffen versteckte der Mann unter anderem in einem angemietetem Lagerraum sowie auch in einem Bankschließfach.