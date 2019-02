Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in NÖ: Hinweise erbeten

Am Dienstagabend wurde ein Supermarkt in Klosterneuburg von einem unbekannten Täter überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Ein Supermarkt in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist am Dienstagabend der Schauplatz eines Überfalls gewesen. Ein mit einem Messer bewaffneter Täter erbeutete nach Polizeiangaben einen geringen Geldbetrag. Er entkam unerkannt.

Der Täter bedrohte laut Polizei im Kassenbereich eine 43-jährige Angestellte mit dem Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge und forderte in gebrochenem Deutsch (“aufmachen, aufmachen”), dass die Kassa geöffnet werde. Er griff selbst in die Lade, steckte die Beute in eine mitgebrachte Plastiktasche mit roter Aufschrift und flüchtete.